Автомобиль Aurus сделали основным для поездок Медведева

Отечественный автомобиль Aurus станет основным для поездок премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщил пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.

Во вторник Медведев прибыл к Российской академии народного хозяйства и госслужбы, где проходит Гайдаровский форум, на Aurus, передает ТАСС.

Осипов отметил, что это «поездка не первая, но председатель правительства начал использовать автомобиль в новом году».

Он добавил, что Aurus «будет основной машиной» для поездок главы кабинета министров.

Ранее сообщалось, что управление делами президента планирует при обновлении автопарка закупить для госслужащих автомобили бренда Aurus.