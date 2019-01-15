Грунт просел на проезжей части на юго-востоке Москвы

Движение автомобилей ограничено на Ферганской улице на юго-востоке Москвы из-за проседания грунта, сообщили в Центре организации дорожного движения столицы (ЦОДД).

«На Ферганской улице в районе дома 2 произошло проседание грунта на проезжей части. Полностью перекрыто движение на участке от улицы Академика Скрябина до Сурского проезда», – сообщает ЦОДД в Twitter.

ЦОДД уточнили, что объехать этот участок можно по Сормовскому проезду в обе стороны, а также по Сурскому проезду и улице Академика Скрябина.

Провал на Ферганской улице образовался из-за подмыва грунтовыми водами, передает Telegram-канал Mash. Размер ямы – четыре метра в ширину, полметра в глубину.



Очевидцы говорят, что и в прошлом году было проседание на этом же месте.