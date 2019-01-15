Грунт просел на проезжей части на юго-востоке Москвы

Взгляд
15 января, вторник  |  Последнее обновление — 12:19  |  vz.ru
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России будет сложно конкурировать с Африкой

Заброшенные русские деревни – вот главное препятствие для эффективной конкуренции России с активно растущими экономиками АзииФото: Лев Федосеев/ТАСС
Индонезия, Египет и Турция уже вскоре обгонят Россию по размеру своего ВВП. По крайней мере, этот обескураживающий прогноз вот уже несколько дней обсуждают аналитики. Действительно ли наша страна будет беднее некоторых стран Африки? Что дает основания делать подобные предсказания и насколько они обоснованны? Подробности...
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Немцам будет крайне тяжело разрушить ЕС

Еще недавно Германия казалась цитаделью евроинтеграции. Но времена изменилисьФото: Stoyan Nenov/Reuters
Партия «Альтернатива для Германии», взлет популярности которой воспринимается в Берлине и Брюсселе как опасная угроза, вооружается новым лозунгом – о выходе ФРГ из Евросоюза, что неминуемо похоронит сам Евросоюз. Но возможно ли подобное? Каковы шансы «АдГ» – главной сенсации немецкой политики последних лет – на то, чтобы повести Германию по пути Британии? Подробности...
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Помогут ли репрессивные меры предотвратить новые взрывы газа

Обычный бытовой газ при неправильном обращении наносит катастрофические разрушенияФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Ответом на уже второй за последние дни взрыв газа в России стал целый набор различных законодательных инициатив. Политики и общественники снова требуют запретить, ужесточить, лишить и ограничить. Какие меры были бы действительно эффективными для предотвращения трагедий и инцидентов с бытовым газом? Подробности...
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Трамп попросил Турцию «не обращаться плохо» с курдами

Эрдоган и Трамп теперь ссорятся и мирятся по несколько раз за деньФото: Joshua Roberts/Reuters
Трамп и Эрдоган теперь ссорятся и мирятся по несколько раз на дню. Еще утром президент США грозил разорить турок, если те нападут на курдов в Сирии. Турецкий МИД дал Трампу отпор, пообещав напасть на курдов, «даже если придется голодать». Но уже вечером Трамп и Эрдоган созвонились и стали доверительно, если верить Белому дому, обсуждать общие темы. Трамп лишь попросил коллегу «не обижать» курдов. Подробности...
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Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
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Русская демократия против западной автаркии

Владимир Добрынин, журналист
Нет более увлекательного дела, чем критиковать «кровавый режим». Для этого требуется подобрать немножко шокирующих цифр, выстроить их в нужном порядке и сопроводить восклицательными знаками. Все остальное читатели сделают сами. Подробности...

Тропинка евроинтеграции ведет Украину в Москву

Андрей Бабицкий, журналист
Союз трех славянских народов как духовная общность способен свести потенциал всех его частей к неким идеальным параметрам. Если бы это единство реализовало себя, то и геополитические позиции трех народов обрели бы невиданную мощь. Подробности...
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Банк Франции страшнее ФСБ

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
В России Павленского терпели пять лет – во Франции сломались сразу. Не помогли им ни Дюшан, ни Гоген – «фармацевты» по-прежнему у власти и в силе. И здесь возникает самый любопытный момент. Подробности...
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    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

    Что увидели россияне в новогоднем небе

    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

      На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человек
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      В Москве затопило крупный транспортный тоннель

      В четверг утром в Москве из-за подмыва грунта затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе под Каналом имени Москвы. Закрыто движение на этом участке и на внутренней стороне МКАД. Остановить грязевой поток пока не удается, в городе создан оперативный штаб
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      После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом

      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
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        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

        Смотрели ли вы в прошедшие новогодние каникулы фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова?
        • Да, и мне понравилось

        • Да, и мне не понравилось

        • Нет

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          Грунт просел на проезжей части на юго-востоке Москвы

          15 января 2019, 11:53

          Текст: Анна Инсарова

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          Движение автомобилей ограничено на Ферганской улице на юго-востоке Москвы из-за проседания грунта, сообщили в Центре организации дорожного движения столицы (ЦОДД).

          «На Ферганской улице в районе дома 2 произошло проседание грунта на проезжей части. Полностью перекрыто движение на участке от улицы Академика Скрябина до Сурского проезда», – сообщает ЦОДД в Twitter.

          ЦОДД уточнили, что объехать этот участок можно по Сормовскому проезду в обе стороны, а также по Сурскому проезду и улице Академика Скрябина.

          Провал на Ферганской улице образовался из-за подмыва грунтовыми водами, передает Telegram-канал Mash. Размер ямы – четыре метра в ширину, полметра в глубину.

          Очевидцы говорят, что и в прошлом году было проседание на этом же месте.


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