Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 1 копейку – до 67,08 рубля, курс евро поднялся на 5 копеек и составил 76,95 рубля.

Стоимость нефти выросла до 59,71 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».