Россия отказалась ассоциировать себя с решением ОЗХО по «Новичку»

Россия отказывается ассоциировать себя с решением исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по «Новичкам».

Российская сторона «высказала целый ряд серьезных замечаний в отношении предложения», внесенного Канадой, Нидерландами и США и «не стала ассоциировать себя с решением Исполсовета», сказали в постоянном представительстве России при ОЗХО, передает ТАСС.

«Эта формулировка иногда используется в Генассамблее ООН при одобрении ее резолюций. Настояли на том, чтобы позиция России была отражена в итоговом докладе», – пояснили в ведомстве.

В понедельник исполнительный совет ОЗХО согласился по предложению США, Канады и Нидерландов включить в список запрещенных веществ нервно-паралитическое вещество «Новичок».