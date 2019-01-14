Москвичей предупредили о резких перепадах давления

В Москве в период с 15 по 20 января прогнозируются резкие перепады атмосферного давления, сообщают в Гидрометцентре.

В ночь на вторник давление будет пониженным и достигнет отметки в 727 мм ртутного столба, далее оно будет повышаться и к 20 января составит 750 мм, предупредили в метеослужбе, передает ТАСС.

Отмечается, что для столицы нормальным атмосферным давлением считается показатель в 748 мм ртутного столба.

В Гидрометцентре добавляют, что на этой неделе не будет сильных морозов, температура будет колебаться от минус 5 до минус 1 градуса Цельсия.