В Москве объявлен «желтый» уровень опасности

На понедельник, 14 января, в Москве и области из-за снега и метели объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщил Гидрометцентр.

Период предупреждения действует с 14 января 9.00 в течение 12 часов, передает РИА «Новости».

Синоптики сообщают, что в понедельник в столичном регионе будет облачно, небольшой снег, местами метель, а на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15 метров в секунду.