В праздники Москва увеличилась на 5 млн человек

Интерес к Москве со стороны туристов в новогодний период оказался сопоставим с временем проведения чемпионата мира по футболу летом 2018 года, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

«Это сложно с чем-то сравнить, наверно, с чемпионатом мира по футболу. (…) За месяц чемпионата мира в столице побывали 4,5 млн человек. Здесь практически за неделю приехало около 5 млн», – сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1». Его слова передает ТАСС.

По словам мэра, для обеспечения нормального функционирования городской инфраструктуры при таком потоке людей в период праздников в Москве усиленно работали около 200 тыс. человек, в том числе работники метрополитена, наземного городского транспорта, такси, железнодорожный транспорт, коммунальные службы, правоохранительные органы.

Он добавил, что праздничные площадки в спальных районах столицы были зачастую более популярны, чем центральные. Так, площадка в Новокосино по популярности была сопоставима с той, что расположилась на Тверской.