СК отреагировал на критику отчета о гибели журналистов в ЦАР

Сообщение Следственного комитета о ходе расследования убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике основан на материалах дела, а не догадках источников, которые не заинтересованы в раскрытии преступления, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Так Петренко прокомментировала утверждение экс-главы Центра управления расследованиями Андрея Коняхина о том, что заявление Следственного комитета о обстоятельствах гибели российских журналистов в ЦАР якобы выпущено с «огромным количеством ошибок», передает РИА «Новости».

Коняхин заявил, что, в частности, неверно заявление СКР о том, что журналисты отправились в последнюю поездку, несмотря на уговоры военных. Он считает, что россиян никто не уговаривал остаться.

Кроме того, по его словам, неточны данные о том, что журналистов наняли за 20 тыс. долларов. «23 тыс. [долларов] – это было выделено первое финансирование под проект именно «Центральноафриканская Республика». В рамках фильма было несколько таких частей», – пояснил Коняхин.

Накануне Петренко рассказала об обстоятельствах убийства российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР); в частности, она сообщила, что водитель журналистов не имел отношения к жандармерии.