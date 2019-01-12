Мамаев решил сыграть в футбол с заключенными на плацу «Бутырки»

Футболист Павел Мамаев планирует сыграть в матче с заключенными на территории СИЗО «Бутырка», сообщил его адвокат Игорь Бушманов.

Бушманов рассказал, что Мамаев «собирается сыграть в футбол на территории СИЗО «Бутырка», где есть «небольшой плац», на котором организуют футбольное поле, передает РИА «Новости».

«Матч планируется провести между заключенными. Такой благотворительной направленности социальный проект, чисто поддержать психологическое состояние лиц, находящихся в СИЗО», – добавил он.

Адвокат напомнил, что московский СИЗО №2 скоро закроют и превратят в музей, и потому этот матч может стать «ярким моментом, историческим завершением существования «Бутырки».

Известно, что «желающих принять участие много, поэтому, скорее всего, будет несколько матчей».

При этом Бушманов не смог сказать, примет ли участие в матче другой находящийся в «Бутырке» футболист Александр Кокорин.

«Я думаю, на следующей неделе организаторы определятся с датой. Надеюсь, СМИ будут приглашены», – заключил адвокат.

Ранее сообщалось, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решили сыграть в футбол в СИЗО «Бутырка» против сотрудников следственного изолятора.

Напомним, в декабре Мосгорсуд признал законным продление ареста Кокорину, Мамаеву и двум другим фигурантам уголовного дела о нападении на федерального чиновника.

Арест продлится до 8 февраля 2019 года.