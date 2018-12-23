Кокорин и Мамаев согласились сыграть в футбол в «Бутырке»

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сыграют в футбол в СИЗО «Бутырка» против сотрудников следственного изолятора, сообщают СМИ.

Мамаев уже дал согласие на проведение такого матча, сообщает «Московский комсомолец».

«Отличная идея! Все, что мне нужно, – чтобы я сам собрал команду. Кокориных – старшего и младшего – уговорю, не сомневайтесь! Никто не откажется, вот увидите», – приводит слова Мамаева портал.

Кирилл Кокорин заявил, что сыграть против команды сотрудников – его «мечта сейчас».

Он также занимался футболом профессионально.

«Мы предложили сформировать две команды – заключенных и сотрудников. Можем усилить команду сотрудников нашими общественниками, среди которых есть классные игроки. В самом СИЗО для игры есть все условия. Поле – на свежем воздухе, от снега мы его очистим. Мы уже играли в этом году там в футбол. Толстовки для игры заключенных сошьем – для Мамаева и Кокорина они будут с их настоящими номерами», – заявила представитель православной общественной организации «Сорок сороков» Елена Абдулаева.

Идею также одобрили во ФСИН. Там заметили, что в колониях уже были матчи, где арестанты играли со своими охранниками.

В декабре Мосгорсуд признал законным продление ареста Кокорину, Мамаеву и двум другим фигурантам уголовного дела о нападении на федерального чиновника. Арест продлится до 8 февраля 2019 года.