Украинский министр назвал Крымский мост бутафорией

По мнению украинского министра «временно оккупированных территорий» Вадима Черныша, Крымский мост – это «бутафорский пропагандистский проект», который движется в разные стороны.

«Бравада со стороны строителей моста, что мост якобы такой стойкий, что выдерживает любое землетрясение, не отвечает действительности. На самом деле конструкция моста не такая, как подчеркивают российские специалисты. Он сейчас в спокойном состоянии движется, когда нет землетрясений», – заявил Черныш в эфире украинского канала «Обозреватель».

Он добавил, что мост движется в разных направлениях.

«Одни части моста поднимаются вверх, другие движутся вниз. Это связано с тем, что, во-первых, в таком месте построен, во-вторых, из-за конструкции... За счет спутниковых снимков с разных углов мы видим, что разные части моста движутся в разные стороны. Создается напряжение для полотна, по которому движутся автомобили», – сказал чиновник.

Он добавил, что железнодорожное сообщение по мосту до сих пор не было запущено, его сроки переносились неоднократно.

«Мы констатировали множество нарушений международно признанных практик во время строительства. Несмотря на российскую пропаганду, мы эмпирически доводим до общественности, что, по нашему мнению, это просто бутафорский пропагандистский проект, и он несет угрозу и для тех, кто движется по мосту, и для судоходства», – подытожил министр.

На официальной странице инфоцентра «Крымский мост» в Facebook заключили, что к выводам о движении конструкции в разные стороны можно было прийти только после «бурных новогодних праздников».

Движение по автодорожной части Крымского моста президент Владимир Путин открыл 15 мая 2018 года. За первый час работы по нему проехали более 1 тыс. автомобилей. глава Минтранса Евгений Дитрих заявлял, что общая экономия потребителей благодаря Крымскому мосту составит 11 млрд рублей в год.