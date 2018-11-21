Тщетные попытки молодого солдата позвонить по дисковому телефону сняли на видео

В Сети набирает популярность ролик, в котором молодой военнослужащий пытается набрать номер с помощью служебного дискового телефона.

«Набирай. 108 набирай, набирай», – говорит мужской голос за кадром в ролике, опубликованном на канале YouTube «Вектор Вижин». На видео обратил внимание, в частности, журналист Денис Мокрушин.

При этом молодой человек пытается крутить диск разными способами и не может понять, как устроен принцип набора телефонного аппарата.

«Это не смешно», – со смехом говорит молодой человек. В конце ролика он признается, что не знает, как работает телефон. Также в разговоре он упоминает, что ему 20 лет.

В комментариях под видео часть пользователей раскритиковала автора ролика.

«Научить бойца пользоваться дисковым телефоном заняло бы меньше времени, чем снять этот ролик, но ведь это в YouTube не выложишь. Зато как видео в ютуб выложить, [автор] наверно просил помощи у него [солдата]», - пишет один из комментаторов.