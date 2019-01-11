В Омске загорелась мечеть

В пресс-службе регионального главка МЧС рассказали, что в пятницу ночью поступило сообщение о пожаре в помещении мечети, расположенной в Центральном округе города Омска.

В ведомстве уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 05.25 (02.25 мск), передает ТАСС.

Тушением пожара занимается 31 сотрудник МЧС России с использованием семи единиц техники, рассказали в пресс-службе.

О возможных пострадавших и причинах произошедшего не сообщается.

Напомним, в ноябре прошлого года в Москве загорелась Успенская церковь.