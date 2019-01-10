Эквадор посоветовал Ассанжу покинуть посольство в Лондоне

Министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия в интервью радиостанции Efe Eme Mundo выразил мнение, что основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу лучше покинуть посольство этой страны в Лондоне.

Глава МИД Эквадора потребовал, чтобы Ассанж соблюдал свод правил пребывания в посольстве страны в Лондоне, который требует от основателя WikiLeaks воздерживаться от политических заявлений и регулирует процесс приема посетителей, доступ к коммуникации и предоставление медицинского обслуживания, передает ТАСС.

Так, предусмотренные правила обязывают всех, кто желает увидеться с Ассанжем, в том числе представителей его защиты, раскрывать данные о своих учетных записях в соцсетях, серийные номера смартфонов и планшетов. Основатель WikiLeaks добивался отмены протокола через суд, однако проиграл процесс.

«Мы видим, что в сложившейся ситуации у господина Ассанжа есть два выхода: остаться [в посольстве] на неопределенный срок или сдаться [британским властями]. И мы считаем, что второй вариант лучше для него», – заявил глава МИД Эквадора.

Напомним, в октябре минувшего года Ассанж заявил, что власти Эквадора собираются лишить его права на убежище, а затем выдать США.