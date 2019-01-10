Грузия начала перераспределение войск по рекомендациям НАТО

В Силах обороны (СО) Грузии начат процесс трансформации, согласованный с экспертами НАТО и работающими в стране американскими военными советниками, заявил руководитель СО генерал-майор Владимир Чачибая, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Исходя из оперативных потребностей, которые учитывает наш план обороны, необходимо равномерно распределить наши возможности, чтобы во время военных действий силы специального назначения действовали оперативно в автономном режиме», – сказал он.

По его словам, данный процесс направлен на усиление обороноспособности страны.

Как заявил Владимир Чачибая, процесс трансформации и структурно-организационных реформ «приведет нас к существующим в НАТО стандартам».

Он сообщил, что силы специального назначения будут отныне «распределены по двум локациям».

«По состоянию на сегодня локация только одна – Тбилиси», – сообщил генерал.

По данным телекомпании «Рустави-2», перераспределение, в частности, направлено на укрепление на западном направлении.