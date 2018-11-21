Победу на президентских выборах в Конго одержал поддерживаемый США оппозиционер

Победителем президентских выборов в Демократической Республике Конго стал оппозиционер Феликс Чисекеди – сын покойного Этьена Чисекеди, на протяжении многих лет возглавлявшего крупнейшую в ДРК оппозиционную партию «Союз за демократию и социальный прогресс».

По предварительным данным, в поддержку 55-летнего Феликса Чисекеди проголосовали 38,57% избирателей. Второе место досталось еще одному представителю оппозиции Мартену Файулу (34,8% голосов). Протеже давнего правителя ДРК Жозефа Кабилы – бывший глава МВД Рамазани Шадари занял третье место с 23,8% голосов.

Окончательные результаты голосования будут объявлены Конституционным судом страны 15 января. Спустя три дня после этого должна состояться инаугурация нового президента ДРК. Смена власти в Демократической Республике Конго станет первой за 18 лет, передает Deutsche Welle.

Однако результаты выборов еще могут быть оспорены. Занявший второе место Файулу уже выразил сомнение в победе Чисекеди и назвал официальные предварительные результаты голосования «избирательным путчем».

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин объяснил газете ВЗГЛЯД ситуацию в ДР Конго. С 2001 года страной управляет Жозеф Кабила, который сначала исполнял обязанности президента, а в 2006 году был официально избран на этот пост. Он пробыл на этой должности два срока (по пять лет), после чего в 2016 году должны были состояться президентские выборы, в которых Кабила согласно конституции участвовать уже не мог бы. Однако голосование было перенесено на неопределенный срок из-за невозможности обеспечить адекватный подсчет голосов. Запад и в первую очередь США такая ситуация не устраивала. Начиная с 2017 года Вашингтон неоднократно вводил санкции против конголезского президента и его окружения. Избирательную кампанию оппозиционного кандидата Феликса Тшискеди ведут и спонсируют США, отметил Андрей Кошкин. А другой оппозиционер – Мартин Файулу – и вовсе является бывшим менеджером американской компании ExxonMobil.

ДРК – одна из самых нестабильных стран Африки. Со времени прекращения колониального господства в 1960 году в этой богатой природными ресурсами стране еще никогда не было мирной смены власти. Согласно конституции президентские выборы в ДРК должны были состояться два года назад, однако, поскольку нынешний правитель страны Кабила отказался покинуть пост президента после двух сроков, проведение выборов многократно откладывалось. Акции против отсрочек выборов кровопролитно подавлялись.

В начале января президент США Дональд Трамп объявил о решении направить войска в Габон для обеспечения безопасности граждан, а также дипломатических объектов США и их персонала в Демократической Республике Конго в связи с нестабильностью в этой стране на фоне прошедших там президентских выборов. В случае необходимости американские войска пересекут границу ДРК и приступят к выполнению там миссий по обеспечению безопасности и спасению. Одновременно в случае необходимости могут быть направлены дополнительные военные силы США в Габон, Республику Конго и саму ДР Конго.