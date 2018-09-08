У называющего себя создателем «Новичка» Мирзаянова диагностирован рак простаты

Специалист в области химоружия Вил Мирзаянов, который называет себя создателем отравляющего вещества «Новичок», сообщил, что у него диагностирован рак последней стадии.

«С шестого августа я был в бане. На другой день врачи сообщили, что у меня рак простаты последней стадии», – сообщил он в Facebook.

Его лечат «гормонной терапией», не давая тестостерону попасть к раковым клеткам, которые из-за этого оказываются лишены источника энергии.

Мирзаянов уже не пьет таблетки, а получает препарат внутривенно. По его словам, «лечение весьма чувствительное».

Мирзаянов свыше 20 лет назад переехал в США. Он единственный химик, который опубликовал формулы прекурсоров вещества, которое на Западе называют «Новичок», передает РИА «Новости».

Напомним, «Новичок» оказался в центре внимания, так как, по версии британской стороны, именно его использовали для отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.