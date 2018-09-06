На сотрудницу МВД пожаловались за слова о желании поставить «всех спидников к стенке»

Защищающая права ЛГБТ группа «Стимул» подала в МВД жалобу на управление по вопросам миграции в связи с тем, что сотрудники управления назвали ВИЧ-инфицированного гея «спидником» и сообщили о желании поставить «к стенке».

Соответствующую жалобу в МВД и прокуратуру подал представляющий группу «Стимул» юрист Антон Рыжов.

«Когда (сотрудница миграционного центра) узнала, что мой доверитель является ВИЧ-инфицированным человеком, она назвала его «спидником», спросила, сколько лет живут ВИЧ-инфицированные, и высказала сожаления, что с современной терапией они живут столько же лет, как и здоровые люди, назвала ВИЧ-инфицированных «позором общества», а также подчеркнула: была б моя воля – всех к стенке», – говорится в тексте жалобы.

Это произошло, когда Рыжов и его подзащитный приехали в отдел по вопросам беженцев с целью подачи заявления о признании просителя беженцем.

Согласно словам юриста, с заявителями, которые подают документы без консультанта по правовым вопросам и переводчика, обращаются еще хуже, сообщает Би-би-си.