В Совфеде озвучили дату решения о возможном наказании Google

Россия требует от компании Google и других иностранных организаций строго соблюдать российское законодательство, в противном случае будут приниматься адекватные ответные меры, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«По поручению членов сенаторской комиссии подтверждаю консолидированное требование российской стороны ко всем иностранным гражданам, организациям и учреждениям, включая Google, строго соблюдать российские законы, включая наше избирательное законодательство. В противном случае вынуждены будем принимать адекватные меры ответного характера», – передает его слова «Интерфакс».

«Уполномочен также заявить, что 13 сентября комиссия СФ вернется к данной теме и примет соответствующее официальное решение в случае неисполнения Google либо иной иностранной структурой требований российского закона», – сообщил он.

Сенатор напомним, что 4 сентября на рабочем совещании членов комиссии были рассмотрены вопросы подготовки к проведению в России единого дня голосования 9 сентября.

«В ходе обсуждения участники совещания обратили особое внимание на то, что в августе американская транснациональная корпорация Google получила со стороны Центральной избирательной комиссии и российских надзорных органов предостережения в связи с ее возможным вмешательством в наши внутренние дела. Речь шла в частности о вовлечении Google в противоправные действия непосредственно в период проведения федеральных, региональных и муниципальных выборов на территории большого числа субъектов Федерации», – сказал Климов.

По его словам, в письме от 21 августа на имя главного исполнительного директора этой иностранной корпорации Ларри Пэйджа глава Роскомнадзора Александр Жаров проинформировал о том, что, по имеющимся данным, на принадлежащем Google видеохостинге YouTubе в день голосования может быть размещена информация противоправного характера. Роскомнадзор предложил компании принять исчерпывающие меры по недопущению ее распространения, отметил Климов.

Предостережение компании выносилось прокурором Центрального административного округа Москвы, который предложил «принять меры по недопущению... распространения материалов, содержащих призывы к участию в несогласованных публичных мероприятиях», отметил Климов.

Климов сообщил, что спустя сутки после совещания «комиссия получила сведения о том, что представители Google начали предметное обсуждение с российскими компетентными органами данного вопроса».

«Последнее позволяет надеяться на возможность предотвратить вмешательство в российские выборы со стороны названной американской корпорации. Такого рода возможности у Google пока остаются», – сказал глава комиссии.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал претензии ЦИК и Роскомнадзора к Google рутинной работой ведомств по мониторингу на предмет соответствия действующему законодательству.

ЦИК и Роскомнадзор направили в Google письма об ответственности за распространение призывов к акциям в день выборов, что является нарушением российского законодательства. Единый день голосования в России пройдет 9 сентября.