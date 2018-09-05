Песков назвал претензии к Google обычной работой ведомств

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал претензии ЦИК и Роскомнадзора к Google рутинной работой ведомств по мониторингу на предмет соответствия действующему законодательству.

«Это обычная ежедневная работа, скажем так, мониторить различные СМИ, информационные площадки на предмет соответствия действующему законодательству», – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, знают ли в Кремле о ситуации вокруг Google.

Он призвал не относиться к случившемуся «как к какой-то чрезвычайной ситуации», передает РИА «Новости».

Ранее ЦИК и Роскомнадзор направили в Google письма об ответственности за распространение призывов к акциям в день выборов, что является нарушением российского законодательства. Единый день голосования в России пройдет 9 сентября.