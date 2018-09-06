После скандала с банкоматами Госзнак задумался о смене дизайна купюр

Дизайн банкноты в 5 тыс. рублей нуждается в модернизации прежде всех остальных номиналов, считает глава Гознака Аркадий Трачук.

Сейчас настало время внести существенные изменения в дизайн российских банкнот, в том числе потому, что дизайн тоже является защитным признаком. «Банкнота номиналом 5 тыс. рублей – одна из первых, которая может нуждаться в модернизации», – сказал Трачук в интервью РИА «Новости».

Он пояснил, что у Госзнака для этого есть все необходимые ресурсы и технологии, продолжается работа над защитными признаками и новыми решениями. «Однако финальное слово здесь за Банком России. Когда он сочтет необходимым принять решение о таком обновлении, мы будем готовы», – отметил Трачук.

По его словам, большинство фальшивых банкнот делается непрофессионалами, с помощью сканера. «В итоге будет копия банкноты, которую издалека можно спутать с подлинной. Такие подделки выявляются практически мгновенно. Они появляются всегда, и они составляют большую часть всех подделок, которые находятся в обращении», – рассказал Трачук.

Угрозу представляют фальшивки, изготавливаемые людьми, которые «изучают технологии изготовления банкнот и используют профессиональное оборудование для печати». Таких подделок около 10 – 15%.

По его словам, несколько лет назад из-за крупной атаки на банкоматы с использованием имитации пятитысячных банкнот банки были вынуждены приостанавливать работу сети банкоматов.

«Вот такие изготовители подделок действительно представляют опасность. И им нужно противостоять, как с помощью новых решений в области защищенности банкнот, так и с помощью модернизации банкнотоприемных устройств и счетно-сортировальной техники», – напомнил он.

Напомним, во вторник ряд банкоматов в Московском регионе перестали принимать купюры в 5 тыс. рублей после предупреждения американской компании NCR о массовом вбросе фальшивых банкнот.

В конце августа гендиректор АО «Гознак» Аркадий Трачук заявлял о необходимости обновления дизайна рублевых банкнот, который будет связан с результатами, полученными «в ходе обращения банкнот номиналом 200 и 2000 рублей».