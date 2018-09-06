Губернатор Хоккайдо отменила поездку в Россию после мощного землетрясения

Губернатор японской префектуры Хоккайдо Харуми Такахаси отменила поездку в Россию из-за мощного землетрясения, которое произошло в этой префектуре в ночь со среды на четверг.

Поездка губернатора самой северной японской префектуры в Россию была запланирована на 6-8 сентября. Такахаси собиралась была посетить Сахалин, передает ТАСС со ссылкой на Киодо.

В то же время генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил, что премьер-министр страны Синдзо Абэ пока не планирует менять сроки визита в Россию, который запланирован на 10 сентября.

Тем временем сам Синдзо Абэ сообщил, что власти Японии решили привлечь к ликвидации последствий землетрясения военных. По его данным, в настоящее время в спасательных операциях уже принимают участие 4 тыс. солдат, в ближайшее время это число будет увеличено до 25 тыс. человек.

Накануне в Кремле сообщили, что переговоры между главой японского правительства и президентом России Владимиром Путиным запланированы на 10 сентября во Владивостоке.

Кроме того, ожидается участие премьер-министра Японии в Восточном экономическом форуме, который будет проходить в период с 11 по 13 сентября.