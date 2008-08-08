Премьер Японии предложил повысить пенсионный возраст до 70 лет

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил гражданам страны возможность получить право на более высокие выплаты при отсрочке выхода на пенсию до 70 лет.

Абэ хотелось бы, чтобы жители Японии оставались активными до конца жизни, а пенсионный возраст превышал 65 лет. Об этом он рассказал в интервью газете Nikkei Asia Review, передает «Интерфакс».

При этом, считает он, необходимо законодательно защитить права работников старше 65 лет, а также развивать молодежную политику.

Отметим, Япония вошла в число 10 стран, в которых значительное снижение рождаемости может привести к демографической катастрофе.