ЕК анонсировала переговоры по транзиту газа через Украину

На следующей неделе должны стартовать трехсторонние переговоры по газу на экспертном уровне в формате Евросоюз – Россия – Украина, сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

«Предполагается, что переговоры на высоком экспертном уровне начнутся на следующей неделе», – передает ее слова ТАСС.

В Министерстве энергетики России сообщили, что ведомство получило письменное предложение от руководителя отдела по внутренним энергетическим рынкам генерального директората по энергетике Еврокомиссии Клауса-Дитера Борхардта по проведению двух консультаций на экспертном уровне. Консультации будут касаться транзита газа через Украину.

Предполагается, что первая встреча состоится 12 или 13 сентября, вторая – 26 сентября.

«Вопрос проведения консультаций на уровне экспертов прорабатывается в Министерстве энергетики Российской Федерации. Состав и место проведения встреч будет объявлен позже», – отметили в министерстве.

В июле глава Минэнерго России Александр Новак сообщал, что представители России, Украины и Еврокомиссии в ходе обсуждения возможности мировых соглашений по спорам Нафтогаза и Газпрома обменялись также мнениями о перспективах поставок газа в Европу через Украину.

Перед этим Москва, Киев и ЕС договорились разработать график дальнейших встреч по обсуждению транзита российского газа через территорию Украины.

Нафтогаз в конце августа заявил о катастрофичности последствий отказа России от транзита газа через Украину.