Зятя Никиты Михалкова признали банкротом

Арбитражный суд Москвы по заявлению Бинбанка признал банкротом гендиректора концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) Альберта Бакова, который приходится зятем режиссеру Никите Михалкову.

В реестр требований кредиторов Бакова включен задолженность перед проходящим санацию Бинбанком в размере более 78 млн рублей. Открыта процедура реализации имущества должника, финансовым управляющим назначен Борис Кладов, передает РИА «Новости».

Представитель Бинбанка заявил, что сумма долга выросла до 264 млн рублей, так как в июне вступило в силу еще одно решение суда о взыскании задолженности с Бакова. Но суд не стал увеличивать размер требований, отметив, что требование может быть заявлено отдельно.

Кроме того, Бинбанк требует признать банкротом президента «Тракторных заводов» Михаила Болотина.

Оба руководителя выступали поручителями по кредитам предприятиям КТЗ.

В начале августа глава ВЭБ Игорь Шувалов сообщал, что Ростех передаст активы концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) частному инвестору. Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву, предупредив о риске остановки производства «Тракторных заводов» в связи с планами ВЭБа пересмотреть условия финансового оздоровления концерна.

В прошлом году в отношении КТЗ была начата процедура банкротства.