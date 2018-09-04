Фирма семьи зятя Трампа задолжала властям Нью-Йорка более 500 тыс. долларов

Работающая в сфере недвижимости компания, принадлежащая семье Джареда Кушнера – зятя и старшего советника президента США Дональда Трампа, задолжала властям Нью-Йорка более 500 тыс. долларов, пишет Associated Press.

Штрафы в 500 тыс. долларов были начислены компании Kushner Companies городскими службами за различные нарушения, касающиеся в том числе строительных работ и уборки мусора. При этом штрафы на 350 тыс. долларов начислены во время управления фирмой Джаредом Кушнером, передает ТАСС.

В самой Kushner Companies настаивают, что значительная часть нарушений, о которых идет речь, была допущена не компанией, а арендаторами. При этом фирма отмечает, что за последние пять лет оплатила штрафы на 600 тыс. долларов.