Китай инвестирует в Африку 60 млрд долларов

Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал выделить на развитие африканских стран ​60 млрд долларов, при этом простив ряду беднейших государств континента ссудную задолженность и долги по выданным Пекином межправительственным беспроцентным кредитам.

Выступая на церемонии открытия двухдневного Форума сотрудничества Китая и Африки в Пекине, Си Цзиньпин заявил, что Китай, «инвестируя в Африку, не преследует своих корыстных политических интересов». Он также отверг критику ряда аналитиков, заверяющих, что действия Пекина могут усугубить надвигающийся африканский долговой кризис. По его словам, наиболее справедливо расценить успех китайско-африканского сотрудничества могут только сами китайцы и африканцы, пишет Wall Street Journal.

Финансирование африканские страны получат в течение трех лет. Инвестиции, в частности, будут включать 35 млрд долларов грантов, займов и кредитных линий. Еще на 10 млрд долларов будет создан Китайско-Африканский фонд кредитования проектов развития, а 5 млрд долларов выделят для стимулирования импортной торговли Африки. Оставшиеся 10 млрд долларов, по расчетам Пекина, поступят африканским странам от китайских компаний. Еще одним шагом станет выпуск в Китае облигаций африканских финансовых учреждений.