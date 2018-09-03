Опубликовано видео с последствиями обстрелов ВСУ под Горловкой

В сети появилось видео, снятое после обстрелов ВСУ населенного пункта Зайцево, находящегося близ Горловки.

Видео пожара опубликовал News Front во «ВКонтакте».

«Украинская армия обстреляла Зайцево из зажигательных боеприпасов. Подожгли траву. МЧС подъехать не смогли. Сгорели пять домов по улице Есенина (...), и еще у двух домовладений сгорели хозпостройки», – написал в своем Telegram-канале исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько.

По его словам, при обстреле жертв не было.

В конце августа украинские силовики открывали огонь по Горловке из тяжелого вооружения.