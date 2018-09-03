Официальный курс евро на вторник снизился до 78,64 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на вторник, опустился на 85,9 копейки и составил 78,6376 рубля, курс доллара уменьшился на 30,04 копейки и достиг 67,7443 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 55,18 копейки – до 72,6463 рубля, следует из данных Банка России.