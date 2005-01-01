Соловьев рассказал о «мести Петрова и Боширова»

Журналист Владимир Соловьев отреагировал на сообщение об эвакуации в ночного клубе в Британии.

«Конечно, это «месть Петрова и Боширова». Разве есть еще хоть что-то в этом мире в чем не виновата Россия?» – написал Соловьев в Twitter.

Ранее в субботу около 40 посетителей ночного клуба в британском городе Борнмут эвакуировали из-за того, что в помещении распылили неизвестное вещество.

Британия подозревает россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

Ранее Владимир Соловьев подвергал сомнению технологии, якобы разоблачившие Руслана Боширова.