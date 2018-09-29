Посетители ночного клуба в Британии пострадали от неизвестного вещества

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29 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 10:50  |  vz.ru
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США отнимают у России двигатель космического обогащения

Продажа РД-180 в Америку остается выгодной для России - и политически, и финансовоФото: Борис Кавашкин/ТАСС
Фирма «Блу Ориджин» (США) изготовила новый ракетный двигатель BE-4 и уже нашла на него покупателя. Новинка грозит лет через пять вытеснить российские двигатели РД-180 и с американского, и вообще с мирового рынка. Чтобы этого не допустить, инженеры должны успеть доказать, что отечественные движки тоже можно использовать повторно, запуская в космос по несколько раз на разных ракетах. Подробности...
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Почему так много дешевой заботы о бедных

Николай Валуев привык прямо отвечать на вопросыФото: Фадеичев Сергей/ТАСС
«Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым» – за эту цитату из Шукшина некоторые обличители властей набросились на депутата Госдумы Николая Валуева. Его обвинили чуть ли не в оскорблении женщины, пожаловавшейся ему в чате на то, что ей неприятно и даже стыдно быть бедной в богатой России. Почему именно бедность в последние дни стала такой популярной темой для обсуждения? Подробности...
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Насколько жестко накажут сестер-убийц Хачатурян

18-летняя Ангелина Хачатурян теперь привыкает жить без наручниковФото: Максим Григорьев/ТАСС
«Вопрос, находились ли они в состоянии сильного душевного волнения в момент совершения преступления, вызванного какими-то внешними факторами? Предполагаю, экспертиза указала, что на момент совершения убийства было состояние аффекта», – сказала газете ВЗГЛЯД адвокат Сталина Гуревич, комментируя освобождение сестер Хачатурян. При этом адвокат не ожидает полного оправдания девушек. Подробности...
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Как гибель российского Ил-20 и поставки Сирии С-300 повлияли на общество в Израиле

Последние события в Сирии заставили вспомнить образы времен холодной войныФото: М. Абрамова
Для обычных израильтян тема С-300 не стала животрепещущей. Они и так привыкли жить в режиме наличия угроз. Однако в целом в Израиле были неприятно удивлены реакцией Москвы на инцидент с Ил-20. Жесткий тон Минобороны России льет воду на мельницу местных «кремлепессимистов». Впрочем, и правые, и левые в Израиле видят в России страну-партнера, а не врага, и выступают за сугубо прагматические, а не идеологические отношения. Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
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На корабле дураков Сократ был бы капитаном

Андрей Тесля, кандидат философских наук
С отплывшими на «философском пароходе» поступили так же, как поступали на исходе средневековья с городскими сумасшедшими и всякими другими чудаками, с кем жить невозможно, а убивать неприемлемо. Советский мир избавлялся от оводов. Подробности...
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Новый железнодорожный прейскурант

Александр Синев, Президент Института развития транспортных систем
Нужно ответить на вопрос: железнодорожный транспорт – это самостоятельная отрасль и автономный бизнес, или это «транспортный цех» отраслей экономики? От него отмахиваются как от слишком теоретического. Но от него зависит выбор адекватной системы регулирования. Поэтому вернуться к этой развилке все же необходимо. Подробности...

Зачем Порошенко встал на колени перед кактусом

Антон Крылов, журналист
Чем дальше, тем больше Порошенко напоминает неудачную карикатуру на Бориса Ельцина, за которого временами бывало очень стыдно. Принципиальная разница в том, что у Ельцина все-таки было чувство собственного достоинства. Подробности...
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    Уникальный тягач лишит Лукашенко возможности шантажировать Россию

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    Шойгу объявил о передаче Сирии ракетных комплексов С-300

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      Пассажирский самолет скатился в океан в Микронезии

      Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Air Niugini, который совершал посадку в аэропорту штата Чуук Микронезии, не рассчитал размеров взлетно-посадочной полосы и скатился в океан. Воздушное судно остановилось в воде примерно в 150 метрах от аэропорта
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      Путин пострелял из снайперской винтовки

      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
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      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Посетители ночного клуба в Британии пострадали от неизвестного вещества

          29 сентября 2018, 09:45

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Порядка 40 посетителей ночного клуба в британском городе Борнмут пострадали из-за распыления в заведении неизвестного вещества, сообщает полиция графства Дорсет.

          Инцидент произошел в ночном клубе Cameo; пострадавшим потребовалась медицинская помощь, передает RT со ссылкой на Sky News.

          Заведение эвакуировали после того, как ««отравляющее вещество раздражающего действия было распылено в людном месте».

          Ранее двое посетителей ресторана в Солсбери почувствовали себя плохо за ужином. Ими оказались российская модель Анна Шапиро и ее супруг Алекс Кинг.

          Заведение решили закрыть. Позже его владельцы заявили, что подадут в суд на пострадавших, если выяснится, что происшествие было инсценировкой.

          Напомним, город Солсбери стал известен всему миру после «дела Скрипалей».


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