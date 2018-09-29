Посетители ночного клуба в Британии пострадали от неизвестного вещества

Порядка 40 посетителей ночного клуба в британском городе Борнмут пострадали из-за распыления в заведении неизвестного вещества, сообщает полиция графства Дорсет.

Инцидент произошел в ночном клубе Cameo; пострадавшим потребовалась медицинская помощь, передает RT со ссылкой на Sky News.

Заведение эвакуировали после того, как ««отравляющее вещество раздражающего действия было распылено в людном месте».

Ранее двое посетителей ресторана в Солсбери почувствовали себя плохо за ужином. Ими оказались российская модель Анна Шапиро и ее супруг Алекс Кинг.

Заведение решили закрыть. Позже его владельцы заявили, что подадут в суд на пострадавших, если выяснится, что происшествие было инсценировкой.

Напомним, город Солсбери стал известен всему миру после «дела Скрипалей».