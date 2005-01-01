Ресторан в Солсбери захотел подать в суд на модель Анну Шапиро

Сеть ресторанов Prezzo обсуждает возможность подать в суд на российскую модель Анну Шапиро и ее супруга британца Алекса Кинга, если инцидент с их отравлением в ресторане в Солсбери окажется инсценировкой, пишет Times со ссылкой на источник в компании.

Репутация заведения сильно пострадала после инцидента с отравлением Шапиро и Кинга, Prezzo начала терпеть убытки, передает РИА «Новости».

На некоторое время ресторан был вынужден закрыться. Он вновь открыл свои двери только в четверг.

Напомним, британская полиция допросила Шапиро и Кинга. Правоохранители прорабатывают версию о том, что пара могла инсценировать отравление. Супругов также назвали наркоторговцем и шпионкой «Моссада».

Ранее, во вторник, полиция Британии озвучила окончательные выводы об инциденте в ресторане, заявив, что отравление не было связано с воздействием нервно-паралитического газа.

Город Солсбери стал известен всему миру после «дела Скрипалей».