В Венгрии задались вопросом о целях переброски бронетехники ВСУ к границе с НАТО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил недоумение в связи с решением Киева перебросить украинские войска к границе страны – члена НАТО.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что решение Киева перебросить украинские войска к границе страны – члена НАТО «довольно необычно», передает РИА «Новости».

«Какой в этом смысл – надо спросить их, я не знаю ответа», – сказал Сийярто.

По словам дипломата, Будапешт находится в недоумении после подобной информации.

Напомним, в среду появились свидетельства того, что Киев направил колонну военной техники в Закарпатье, где в последнее время разразился скандал с выдачей украинцам венгерских паспортов.