Киев направил колонну военной техники в Закарпатье

Украинская военная техника выдвинулась в сторону Закарпатья, где в последнее время разразился скандал с выдачей украинцам венгерских паспортов; видеозапись движения колонны появилась на YouTube.

На кадрах видна колонна из бронетранспортеров, грузовиков и санитарных машин, которые сопровождаются патрульными автомобилями. Очевидцы утверждают, что колонна идет в Закарпатье со стороны Старосамборского района Львовской области, передает РИА «Новости».

Весной Киев сообщил о планах восстановить военную часть в городе Берегово в Закарпатье. Батальон должен был насчитывать 800 человек. В Венгрии это заявление сочли свидетельством того, что Киев считает венгерскую национальную общину угрозой государству.

Напомним, в Закарпатье разгорелся скандал из-за того, что в приграничном городе Берегово консульство Венгрии раздает украинцам венгерские паспорта. При этом венгерский консул призывал украинцев не сообщать об этом властям.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Закарпатье является рискованным регионом с точки зрения возможного отделения и перехода в состав другой страны.