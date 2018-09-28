В США решили опубликовать показания окружения Трампа по «российскому» делу

Комитет по разведке палаты представителей США сообщил о решении опубликовать показания членов ближайшего окружения президента США Дональда Трампа и экс-сотрудников администрации Барака Обамы по делу о «российском вмешательстве», сообщает Politico.

Публикация документов произойдет в течение нескольких дней или недель, все показания будут обнародованы одновременно, передает РИА «Новости».

Голосование в Конгресс прошло в закрытом режиме. Решение приняли единогласно.

Объем документов оценивается в тысячи страниц. В списке лиц, дававших показания, указаны 53 человека, в том числе сын президента Дональд Трамп-младший, экс-адвокат Трампа Майкл Коэн, зять Трампа Джаред Кушнер, экс-руководитель предвыборного штаба Трампа Кори Левандовски, генпрокурор Джефф Сешнс, экс-директор национальной разведки Дэн Коутс, бывший советник Трампа Стивен Бэннон и другие.

Показания, в частности, касаются встречи Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой и другими гражданами России в Trump Tower в июле 2016 года.

Ранее Трамп заявил, что не знал о встрече руководителей своего предвыборного штаба с Весельницкой.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о скандале вокруг встречи Весельницкой с сыном Трампа.