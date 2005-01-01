Олимпиада «Я – профессионал» запустила ролик в стиле «Игры престолов»

Актер Иван Охлобыстин сыграл в ролике, созданном организаторами олимпиады «Я – профессионал», в котором рассказал, как в древности, «по легенде», искали умных людей в России, и призвал студентов активно участвовать в проекте.

Ролик, одну из главных ролей в котором исполнил Охлобыстин, навеян стилистикой фильма «Выживший» с Леонардо Ди Каприо и культового сериала «Игра престолов». События разворачиваются в Средневековье.

Вместе с Охлобыстиным в ролике сыграли дипломанты первой олимпиады «Я – профессионал» Антон Карелин, Артемий Курешев, Александра Благоразумова, Алина Кухтина, Влад Шаблинский.

Охлобыстин отметил, что соревнование – это всегда здорово, особенно когда в нем задействован интеллект. «Сниматься в ролике про олимпиаду было интересно, но еще интереснее, думаю, будет ее участникам. Регистрируйтесь, испытывайте себя, конкурируйте с самими собой и растите», – приводятся слова актера в сообщении организаторов конкурса, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Особое внимание студентов известный актер обратил на медицинские направления: «Лечебное дело», «Стоматология» и «Фармация», которые в рамках олимпиады организует Первый МГМУ им. Сеченова.

Задания олимпиады составлены научными сотрудниками и профессионалами крупных государственных и частных компаний и рассчитаны в первую очередь на студентов старших курсов бакалавриата, специалитета, а также магистратуры.

Дипломанты олимпиады «Я – профессионал» в 2018-2019 учебном году получат денежные премии в размере 200 и 300 тыс. рублей, льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих вузов страны, профиль в Национальной базе «Я – профессионал» и возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях.

Регистрация на олимпиаду «Я – профессионал» стартовала 26 сентября. До 22 ноября все российские студенты и недавние выпускники вузов могут подать заявки на 54 направления олимпиады на сайте: https://yandex.ru/profi/

Накануне сообщалось, что за первые сутки официальной регистрации на олимпиаду студентов «Я – профессионал» поступило около 25 тыс. заявок – в пять раз больше, чем в прошлом году.

Впервые олимпиада «Я – профессионал» прошла в 2017 году: было подано 295 тыс. заявок на участие по 27 направлениям. Организаторами олимпиады выступили Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» совместно с десятью вузами: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, МГМУ им. И.М. Сеченова, МГПУ, Университетом ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ. Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек.