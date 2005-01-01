В Нидерландах предотвращен крупный теракт

Правоохранительные органы Нидерландов задержали семь человек, предотвратив планировавшийся во время крупного общественного мероприятия теракт.

Во время обыска у подозреваемых нашли пояса со взрывчаткой и автоматы АК-47, сообщает ТАСС со ссылкой на данные France-Presse от местных властей.

Отмечается, что подготовка террористического акта находилась на финальной стадии. По словам издания, один из задержанных высказал желание, чтобы нападение «привело к многочисленным жертвам».