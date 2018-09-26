Жених Бузовой отказался от нее за 2 млн рублей

Телеведущая Ольга Бузова опубликовала анонс нового эпизода шоу «Замуж за Бузову», в котором говорится об отказе за деньги одного из участников от продолжения борьбы за сердце певицы.

Участник взял компенсацию в 2 млн рублей, сообщает «Кино.Mail.ru». Бузова опубликовала видео в своем Instagram, в котором со слезами на глазах спрашивает у ведущей шоу Марины Кравец: «Я стою два миллиона рублей?».

В первом выпуске шоу мужчины в случае добровольного ухода могли получить 100 тыс. рублей. В пятом выпуске компесация составляла 1 млн рублей. В шестом эпизоде участникам предложат 2 млн рублей.

Первый выпуск «Замуж за Бузову» вышел на телеканале ТНТ 26 августа.