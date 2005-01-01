Лишенная титула «Мисс Украина» сказала, зачем участвовала в конкурсе

«Мисс Украина – 2018» Вероника Дидусенко, лишенная титула за сокрытие от организаторов информации о наличии ребенка, рассказала, зачем решила участвовать в конкурсе.

Дидусенко заявила, что пошла на конкурс в первую очередь для того, чтобы обратить внимание на свой социальный проект, призванный помогать детям, сообщает ТСН.

Она извинилась перед участницами и жюри конкурса за то, что не предоставила информацию о том, что была замужем и у нее есть ребенок. «Хочу извиниться, что была не до конца откровенной, что не дала возможности узнать себя до конца. Что не рассказала о том, что является смыслом моей жизни. Это мой маленький сын, которого я очень люблю», – сказала Дидусенко.

По ее словам, требование, согласно которому у участниц конкурса не может быть детей, является унизительным и дискриминирует женщин. Она отметила, что альтернатива, которая предлагается молодым мамам, – это конкурс «Миссис мира», но там не приветствуются незамужние.

Напомним, победительница конкурса красоты «Мисс Украина – 2018» была дисквалифицирована после того, как выяснилось, что она предоставила о себе недостоверную информацию. Выяснилось, что Дидусенко оказалась сожительницей внештатного советника главы администрации президента Украины Геннадия Курочки. Дидусенко гневно отреагировала на лишение титула.