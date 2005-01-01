Медведев сказал, на что пойдут деньги от пенсионных изменений

Все деньги от повышения пенсионного возраста в России должны пойти на обеспечение роста пенсий темпами выше инфляции, это является задачей правительства, а также национальной целью, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Одна из наших задач – это рост пенсий выше инфляции, что является также национальной целью. Все деньги от повышения пенсионного возраста должны пойти на решение этой задачи», – приводит его слова РИА «Новости».

Медведев сказал, что повышение пенсионного возраста позволит с января 2019 года увеличивать пенсии на 1 тыс. рублей в год, чтобы к 2024 году пенсия составила 20 тыс. рублей.

Ранее в четверг Государственная дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о совершенствовании пенсионного законодательства. За принятие законопроекта проголосовали 333 депутата.

В июле Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам, в котором предложил шесть мер для смягчения решения.

На этой неделе Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении президентский проект закона о наказании за отказ в трудоустройстве или необоснованное увольнение граждан предпенсионного возраста. Необоснованное увольнение граждан предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тыс. рублей или обязательные работы до 360 часов. Остальные предложения президента были учтены в поправках, принятых во втором чтении, которое законопроект прошел в среду.