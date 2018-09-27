Движение «Евреи в АдГ» войдет в немецкую националистическую партию

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) создаст внутрипартийную группу «Евреи в АдГ», что уже назвали рекламным трюком.

Учреждение внутрипартийной группы «Евреи в АдГ» состоится на съезде партии в Оффенбахе 7 октября, сообщает Deutsche Welle.

Один из учредителей группы Дмитрий Шульц объяснил, что предметом обсуждения должна стать «ненависть мусульман к евреям».

Зампредседателя фракции АдГ в бундестаге Беатрис фон Шторх отметила, что создание еврейской группы демонстрирует, как решительно АдГ выступает за «сохранение иудейско-христианского наследия».

Инициаторы создания группы предполагают, что в нее могут войти до 1,4 тыс. человек.

Иного мнения придерживается экс-председатель Центрального совета евреев в Германии Шарлотт Кноблох. Она усомнилась в том, что «евреи могут чем-то обосновать свое членство в этой партии», где «антисемиты чувствуют себя более чем комфортно».

Исполнительный директор Еврейского форума за демократию и против антисемитизма Леви Саломон сообщил, что АдГ не сможет объединить евреев, учитывая что сопредседателем партии является Александер Гауланд, заявлявший, что «Гитлер и национал-социалисты – лишь пятнышко птичьего помета на более чем тысячелетней успешной истории Германии».

В сентябре на фоне волнений в городе Хемниц, связанных с убийством местного жителя в драке, рейтинг правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) вырос до 25%, политическая сила стала самой популярной на территории бывшей ГДР.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что Германия вновь раскалывается на ФРГ и ГДР.