Вашингтон заявил о «недопустимом уровне вмешательстве» со стороны Китая

Белый дом считает, что активность Китая по вмешательству в дела США достигла недопустимого уровня, заявил представитель администрации американского президента.

«Эти так называемые злонамеренные действия по оказанию влияния осуществляются такими способами, которые выходят далеко за пределы сотрудничества, которое большинство стран осуществляют в рамках обычного взаимодействия в сферах дипломатии, экономики и безопасности участия», – передает РИА «Новости» слова представителя Белого дома.

Он добавил, что действия Пекина достигли уже «недопустимого уровня».

Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что Китай пытается повлиять на выборы в Конгресс в ноябре. По его мнению, КНР добивается того, чтобы республиканцы не смогли одержать победу.

Министр иностранных дел КНР Ван И в ответ заявил, что Пекин в принципе не вмешивается во внутренние дела других стран. Он назвал обвинения со стороны США безосновательными.