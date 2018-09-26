Китай ответил Трампу на обвинения во вмешательстве в выборы

Пекин не вмешивается во внутренние дела других стран, а также отказывается принимать какие-либо безосновательные обвинения в свой адрес на этот счет, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на заседании Совбеза ООН.

«Мы не вмешивались и не будем вмешиваться во внутренние дела других стран. Мы отказываемся принимать какие бы то ни было безосновательные обвинения в отношении Китая. Мы также призываем другие страны уважать Устав ООН и не вмешиваться во внутренние дела других государств», – передает слова Ван И РИА «Новости».

Ван И также подчеркнул, что Китай придерживается принципа невмешательства в дела других стран, и это «традиция внешней политики Китая».

Перед этим президент США Дональд Трамп на заседании Совбеза ООН заявил, что Китай пытается повлиять на промежуточные выборы в Конгресс, которые состоятся в ноябре, чтобы не позволить победить республиканцам.