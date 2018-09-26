Россия призвала Запад не атаковать Сирию под надуманным предлогом

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва предостерегает западные страны от ударов по сирийской территории под очередным надуманным предлогом.

«Тревожная ситуация сложилась в вопросах химического разоружения. Прежде всего, в связи с действиями ряда западных государств, которые выдвигают против сирийских властей все новые и новые бездоказательные обвинения в использовании запрещенных отравляющих веществ.

«Мы предостерегаем от новых ударов по территории САР под очередным инсценированным предлогом», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

По его словам, в области химического разоружения сложилась «тревожная ситуация» в связи с действиями «ряда западных государств», обвиняющих Сирию в использовании химоружия.

Лавров отметил, что атака сирийской территории стала бы «грубым нарушением устава ООН» и подорвала бы усилия по политическому урегулированию в стране.

Министр также подчеркнул, что факты передачи оружия массового уничтожения террористам есть. «Их надо тщательно расследовать», – заметил он.

Ранее в России не исключили возможности нового удара США по Сирии в связи с приближением американской авианосной ударной группировки к берегам САР.