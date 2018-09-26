Абэ связал процветание Азии с мирным договором Японии и России

Глава японского правительства Синдзо Абэ на Генассамблее ООН в Нью-Йорке рассказал, какое значение будет иметь мирный договор Японии и России для Северо-Восточной Азии.

Он призвал к урегулированию ситуации вокруг Курильских островов и заключению мирного договора, который создаст «более определенную основу» для «мира и процветания» в регионе, передает ТАСС.

Отсутствие мирного договора на протяжении более чем 70 лет является ненормальным, сказал Абэ. Премьер подчеркнул, что он и глава российского государства Владимир Путин работают над «выходом из тупика».

Абэ надеется увидеться с Путиным в ближайшее время.