Популярный в США комик осужден за изнасилование

Комедийный актер Билл Косби во вторник был осужден по обвинению в сексуальном насилии над своей знакомой.

Суд приговорил комика к тюремному заключению сроком от трех до десяти лет. По законам штата Пенсильвания, Косби был объявлен «сексуальным насильником и хищником», сообщает «Голос Америки».

Адвокаты Косби после вынесения приговора заявили о намерении подать апелляцию. Сам актер заявил, что не совершал инкриминируемого ему преступления.

26 апреля суд города Норристаун признал 81-летнего Косби виновным в насильственных действиях сексуального характера. В мае американская киноакадемия лишила пожилого комика членства в организации.

В 2015 году Косби было предъявлено обвинение в совершении преступления сексуального характера, власти выдали ордер на его арест. По версии следствия, в 2004 году комик изнасиловал свою знакомую Андреа Констенд, предварительно подмешав ей наркотическое вещество. Кроме того, более 50 женщин заявили, что Косби надругался над ними, действуя аналогичным способом.

Уильям Генри «Билл» Косби младший – американский актер, стендап-комик, режиссер, продюсер, сценарист, музыкант и политический активист. Широкую популярность получил в 1960-х благодаря телесериалу «Я – шпион». Лауреат премий «Эмми», «Золотой глобус» и «Грэмми».