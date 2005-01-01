Минэнерго оценило перспективы перевода грузового транспорта на СПГ

Министерство энергетики России оценило перспективы перевода дальнемагистрального грузового транспорта с дизеля на сжиженный природный газ (СПГ).

По словам директора департамента добычи и транспортировки нефти и газа Александра Гладкова, в Минэнерго считают перспективным направлением идею перевода дальнемагистрального грузового транспорта с дизеля на СПГ, передает ТАСС.

Гладков выразил мнение, что эта идея может получить развитие после того, как начнет действовать постановление правительства о ценовом регулировании газа, в связи с чем компании смогут компенсировать стоимость строительства инфраструктуры.

Он отметил, что СПГ для дальнемагистрального транспорта подходит куда лучше копримированного природного газа (КПГ) – метана, который сейчас активно развивает Газпром, так как дальность пробега машины на СПГ в 2,5 раза выше КПГ.

Напомним, в Минэнерго прогнозируют четырехкратный рост производства СПГ в России к 2035 году