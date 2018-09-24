США увидели угрозу для себя в поставках С-300 в Сирию

Вашингтон считает, что передача ЗРК С-300 Сирии может увеличить напряженность в регионе и усилить угрозу американским войскам в этой стране, заявила сотрудница пресс-службы Госдепа.

«Дальнейшая поставка Россией режиму Асада современных систем противовоздушной обороны лишь увеличит риск эскалации и без того опасной обстановки, а также риски для сил США и их партнеров, проводящих в Сирии операции против террористической группировки ИГ*», – передает ее слова ТАСС.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что готовящаяся передача Сирии ЗРК С-300 увеличит «риски в регионе».

Об этом же заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, который назвал передачу С-300 Сирии «значительной эскалацией» ситуации в этой стране.

О решении возобновить контракт на поставки в Сирию комплексов С-300 объявил в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, таким образом укрепляется противовоздушная оборона САР и увеличивается безопасность российских войск.

Поставки С-300 стали ответом России на гибель Ил-20 из-за действий Израиля.