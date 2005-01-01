Нетаньяху сказал Путину, что думает о поставках С-300 Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что готовящаяся передача Сирии ЗРК С-300 увеличит «риски в регионе».

«Премьер-министр заявил, что передача передовых вооружений в безответственные руки увеличит риски в регионе», – сообщила пресс-служба Нетаньяху, передает РИА «Новости».

По словам премьера, Израиль «продолжит защищать свою безопасность и интересы».

Нетаньяху также «выразил уверенность в достоверности расследования, проведенного Армией обороны Израиля». По его мнению, ответственность за инцидент с Ил-20 лежит на сирийской армии и Иране, «чья агрессия подрывает стабильность» в регионе.

Ранее Нетаньяху обсудил с Путиным ситуацию с поставкой С-300 в Сирию.

О решении возобновить поставки в Сирию комплексов С-300 объявил министр обороны Сергей Шойгу. Он заявил, что это необходимо для укрепления противовоздушной обороны САР. Поставки С-300 стали ответом России на гибель Ил-20 из-за действий Израиля.