С-400 помог получить новые доказательства вины ВВС Израиля в гибели Ил-20

Министерство обороны обнародовало дополнительные данные, которые отображают по секундам положение израильских самолетов и ракет комплекса С-200 в инциденте с крушением российского Ил-20.

«Сегодня вам будут доведены дополнительные данные, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, позволяющие буквально по секундам отфиксировать как нахождение израильских самолетов, так и ракеты комплекса С-200», – передает слова официального представителя министерства обороны генерал-майора Игоря Конашненкова РИА «Новости».

Он добавил, что данные получены с индикаторов пункта боевого управления ЗРС С-400 с авиабазы Хмеймим. Возможности этого комплекса, указал Конашенков, а также разрешающая способность радиолокационных средств позволяют «обнаруживать и сопровождать не только аэродинамические цели», но также высокоскоростные цели, которые летят по баллистической траектории.

Он показал на специальном экране отметку ракеты С-200, которой был присвоен номер 158Б.

«Индекс Б обозначает воздушную цель, летящую по баллистической траектории с большой скоростью. Присвоение воздушным объектам номеров и буквенных индексов производится самостоятельно автоматизированной системой управления в зависимости от характеристик цели», – пояснил Конашенков.

Он отметил, что на экране видно направление полета ракеты С-200, которая была выпущена комплексом ПВО ВС САР, и положение российского и израильского самолетов. По словам Конашенкова, достаточно хорошо видно, что ракета нацелена на «израильский самолет».

«Сегодняшние данные уже не свидетельствуют, а доказывают, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности», – сказал Конашенков.

По его словам, «все робкие заявления» представителей министерства обороны Израиля о непричастности к трагедии являются ложными.

По данным ведомства, в момент трагедии один израильский самолет находился на высоте от 9 до 10 километров на одном азимуте с российским Ил-20.

В Минобороны отмечают, что при приближении ракеты к израильскому самолету она резко изменила направление полета и пошла на Ил-20. В 22.02 головка самонаведения ракеты С-200 перезахватила цель с большей отражающей поверхностью и меньшей скоростью, ей являлся Ил-20, следует из новых данных министерства.

В воскресенье Минобороны представило подробные данные о катастрофе российского Ил-20, произошедшей 17 сентября в Сирии, подтвердив вину Израиля в крушении военного самолета. Ведомство представило 3D-видео катастрофы Ил-20. В Армии обороны Израиля все равно отрицают свою вину в гибели самолета.

В понедельник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия в течение двух недель передаст Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300, чтобы укрепить боевые возможности сирийской противовоздушной обороны.